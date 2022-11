Silvano Fiato, il più popolare tatuatore: famoso in tutto il mondo, vola anche su Tik Tok

Francesco Fredella 23 novembre 2022 a

Silvano Fiato ormai è famosissimo. I suoi tattoo, vere e proprie opere d'arte, fanno il giro della Rete. E tutti ne parlano, vip e non vip. Addirittura, sembra che per avere un suo tatuaggio ci sia una lunga lista d'attesa.

Ma chi è Silvano Fiato? Genovese doc, classe 1981. Grazie alle sue mani, il capolavoro sulla pelle è assicurato. Per questo tantissimi personaggi del jet set si rivolgono a lui, che rappresenta per antonomasia l'arte in senso più ampio quando si parla di tattoo. Tantissimi dei suoi clienti, infatti, provengono dall'estero.

La sua è una storia scandita dalla passione per il lavoro che ha scelto di fare. Sin dalla tenera età Silvano dimostra tenacia, ambizione e una forte propensione per il disegno e la pittura, passione che lo porterà a scegliere il liceo artistico come scuola superiore. Al terzo anno di studi, spinto da un forte desiderio di rendersi autonomo, decide di interrompere gli studi, preferendo il lavoro alla vita da studente. Così, arrivano le prime esperienze nel mondo del lavoro che lo porteranno a sviluppare conoscenze e competenze in svariati campi, ma sempre con una certa dedizione per l'arte del disegno.

Il suo primo tatuaggio? A 16 anni. Un primo approccio a questo mondo che gli spalanca le porte. Qualche anno dopo, intorno all'età di diciotto anni, prende in mano la sua prima macchinetta e inizia a sperimentare su se stesso l'attività di tatuatore. Ma affianca alla pratica la formazione con la partecipazione ai corsi necessari per esercitare tale professione.

La svolta arriva a 20 anni quando riesce a prendere in affitto un locale a Genova Nervi: lì apre la sua attività, che decide di chiamare "Eternal Tattoo Studio®️".

Arrivano anche le prime soddisfazioni e il suo nome circola fuori dai confini della città.

Ad aiutare questo processo sicuramente la partecipazioni a contest e convention tra le più importanti in Italia e all'estero, quali International Venezia Tattoo Convention, International Milano Tattoo Convention, International Bruxelles Tattoo Convention, International Amsterdam Tattoo Convention, International Berlin Tattoo Convention, International Evian Tattoo Convention, vincendole tutte.



Nel 2016 Silvano in collaborazione con la International Venice Tattoo Convention da il via a una nuova iniziativa, conosciuta con il nome di “Interactive Tattoo Seminar”, un seminario interattivo per tatuatori professionisti provenienti da tutto il mondo. Il successo di questa iniziativa porterà alla realizzazione di altre quattro edizioni della stessa negli anni successivi. Ancora ad oggi la Interactive Tattoo Seminar è considerata uno dei seminari più importanti al mondo.

Con il passare del tempo il nome di Silvano Fiato diventa sempre più conosciuto nel mondo dei tatuaggi: in Rete ci sono moltissimi articoli e interviste (radiofoniche, televisive, online e cartacee) a lui dedicate. Ne parlano anche le riviste specializzate del settore. Addirittura, nel 2018 Sebastian Carlos Harbaruk, autore argentino, pubblica un libro dedicato a Silvano e a tutte le forme della sua espressione artistica, volume che quest'anno sarà sottoposto a ristampa.

Un altro traguardo molto importante raggiunto da Silvano è sicuramente il riconoscimento da parte del Museo di Arte Contemporanea Macro di Roma dell'attestato per “meriti artistici”, conferito a Silvano e altri otto artisti di fama mondiale provenienti da diverse parti del mondo (16-17 Novembre 2018). Con questa targa, per la prima volta nella storia, il tatuaggio viene riconosciuto ufficialmente come forma d'arte. Nel 2019 il Museo di Arte Contemporanea Digitale M9 di Venezia decide di dedicare una mostra a sei dei migliori artisti del tatuaggio considerati tra i migliori al mondo, e tra questi Silvano, esponendo fotografie dei loro lavori in uno dei padiglioni del museo, mostra denominata “Tattoo Off” a cura di Massimiliano Testa.

Un altro traguardo non meno importante è la citazione del suo nome all'interno dell'Atlante di Arte Contemporanea “De Agostini”(2020). Ad oggi Silvano è sponsorizzato e Pro Team member di diversi brand, tra i più conosciuti nell'ambiente del tatuaggio, tra i quali Dermalize (Italia), Fk Irons (USA), Kwadron (Germania), Killer Ink (Inghilterra) e World Famous Ink (USA) - che nel 2015/2016 decide di dedicargli una linea personalizzata di inchiostri che porta il suo nome (Silvano Fiato Black Wash Set), ad oggi una delle più vendute al mondo.