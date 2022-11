DiMartedì, Elsa Fornero: "Penoso", insulta Salvini e Floris ride

23 novembre 2022 a

Giovanni Floris, a DiMartedì, sottopone Elsa Fornero a una sorta di sadica "cura Ludovico". Ora che Matteo Salvini è tornato al governo, l'ex ministra titolare di quella famigerata riforma delle pensioni che il leader della Lega vuole cancellare da 10 mesi è costretta ad ascoltare le dichiarazioni vecchie e nuove del suo acerrimo nemico politico.

Il giochino, in realtà, è malizioso perché non c'è vero confronto tra la Fornerno, presente in studio, e Salvini versione "ologramma". E lascia dunque spazio alle battute sarcastiche dell'ex braccio destro di Mario Monti, che infatti arriva a insultare il ministro delle Infrastrutture.





Nel 2018, intervistato da Enrico Lucci a Nemo, Salvini (alleato del Movimento 5 Stelle nella maggioranza gialloverde) assicurava: "Il reddito di cittadinanza mi convince, l'ho firmato nel contratto e quello che firmo porto avanti. Se lo farei anche se fossi al governo da solo? Certo". Si passa al 2019, quando il governo Conte 1 era ancora in piedi. Salvini, a Non è l'arena da Giletti, ribadisce: "Il reddito è uno strumento giusto, ci credo e c'è nel contratto. Questi soldi per molte famiglie faranno la differenza".

Si torna in studio e la Fornero commenta: "E' anche un po' penoso...". Floris ride, il pubblico applauso. "E' penoso che una persona che oggi quasi esulta per una (non, per fortuna) cancellazione del reddito di cittadinanza non si ricordi quello che diceva così pochi anni fa. Forse dovreste mandargli questi video".