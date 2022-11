Soumahoro in lacrime? Spunta un meme spietato: eccolo...

24 novembre 2022 a

a

a

Le lacrime di Soumahoro diventano un profumo: si tratta di un nuovo meme virale sul web, collegato al caso del deputato di Verdi-Si. Negli ultimi giorni non si è parlato d'altro. Al centro della bufera ci sono sua moglie e sua suocera. Su quest'ultima starebbe indagando la procura di Latina per l'ipotesi di malversazione nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione di due cooperative che si occupano di migranti.

"Qualcosa di scottante": da Del Debbio l'ultima bomba sul caso-Soumahoro?

In un primo momento, Soumahoro ha reagito alla notizia con un video postato sui social in cui piange. Di qui l'idea di un nuovo marchio di profumi "Lacrime di Soumahoro - Eau De Toilette". Il meme lascia pensare che la rete non abbia creduto molto alle parole di Aboubakar. Quest'ultimo, che non risulta indagato, si è sempre detto estraneo ai fatti venuti a galla negli ultimi giorni.

Qui il meme rilanciato da Dagospia

Dopo le lacrime, lo stop: "Autosospeso". Per Soumahoro si mette malissimo

Il meme, che è stato rilanciato anche da Dagospia, ha ricevuto non pochi commenti sui social. Qualcuno ha scritto: "Troppo bella, complimenti". Qualcun altro invece si è scagliato contro Soumahoro: "Vorrei sapere perché un partito dello stato Italiano ha eletto un personaggio di questo genere senza informazioni". E ancora: "Ma che personaggi ha mandato al governo la sinistra...".