PiazzaPulita, "con quali soldi ha vissuto?": Soumahoro risponde così, tutto torna

Un passaggio dell’intervento di Aboubakar Soumahoro a PiazzaPulita, su La7, non ha convinto gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica in generale. A un certo punto Corrado Formigli ha chiesto al deputato - che si è auto-sospeso dal gruppo Alleanza Verdi-Sinistra - come si è mantenuto in questi anni. “Lei è parlamentare e avrà un lauto stipendio, ma fino ad oggi con quali soldi ha vissuto?”, è stata la domanda del padrone di casa.

“Ho scritto un libro”, è stata la replica di Soumahoro, che si è così attirato diverse critiche. A partire da quella di Stefano Cappellini: “La risposta più incredibile - ha twittato il giornalista di Repubblica - tra quelle date da Soumahoro a Formigli, e la scelta non è facile, è quella alla domanda ‘come si è mantenuto in questi anni?’”. Effettivamente anche il conduttore di La7 è rimasto un attimo spiazzato: “E lei con un libro è riuscito a comprare una casa con un mutuo da 200mila euro?”.

“L’accesso agli atti del mutuo è disponibile perché è tutto trasparente - ha ribattuto Soumahoro - su questo sono sereno, la casa l’ho comprata insieme a mia moglie”. Formigli è però rimasto piuttosto dubbioso a riguardo: “Ce lo può dire come l’ha comprata, con quali garanzie?”. Anche in questo caso il parlamentare è stato un po’ vago, rispondendo che “mia moglie lavorava prima di accendere il mutuo”.