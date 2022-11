In Onda, Gomez gela Concita e Parenzo: "Sempre la solita trasmissione"

26 novembre 2022 a

L'alluvione che ha travolto l'isola di Ischia è stata al centro del dibattito a In Onda, su La7. A intervenire, in collegamento telefonico, anche il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci, che ha detto: "Si sta tentando di arrivare nelle abitazioni sommerse dal fango, vogliamo tutti sperare che i dispersi siano in buone condizioni". Poi con riferimento al fenomeno dell'abusivismo, ha aggiunto: "È un fenomeno tristemente presente da nord a sud, con particolare presenza nel Mezzogiorno, si tratta di un problema di prevenzione strutturale".

Tra gli ospiti pure Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, che è intervenuto così: "Stiamo facendo sempre la solita trasmissione - e non per colpa di di Parenzo o De Gregorio - che gronda di ipocrisia rispetto a tragedie che continuano a ripetersi e per le quali non sarà fatto niente, inutile che raccontiamo bugie ai telespettatori. In una regione come la Campania, dove il 54 per cento degli edifici è abusivo, nessuno interviene perché ci vogliono talmente tanti soldi ce nessuno li avrà mai".

Dopo un attimo di gelo, a prendere la parola è stata la conduttrice, che ha replicato: "Non è una buona ragione per smettere di dirlo". La De Gregorio ha spiegato che nel suo caso prevalgono "rinnovata desolazione e sconforto proprio perché lo diciamo da tanti anni...".