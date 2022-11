Soumahoro, il retroscena di Gomez: "Chi sospettava già di lui a sinistra"

28 novembre 2022 a

Peter Gomez interviene da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, nella puntata del 27 novembre, sul caso Soumahoro e il legame dell'onorevole con le cooperative della compagna e della suocera. Il direttore del sito de Il Fatto quotidiano rivela un retroscena, ovvero che "persone di sinistra avevano dubbi su Soumahoro prima della candidatura", compresa la nipote di Prodi.

Qui l'intervento di Peter Gomez a Non è l'arena

Bisogna affrontare questa storia, prosegue Gomez, non parlando di razzismo "ma dal punto di vista politico. Fratoianni lo nega ma molti in Sinistra italiana aveva dubbi sulla sua figura". Anche un parroco molto conosciuto aveva scritto un messaggio a Fratoianni per aprirgli gli occhi. "Bisogna riflettere. Candidare persone sulla base della loro celebrità è segno di debolezza politica", conclude Peter Gomez. E Giletti commenta: "Forse la sinistra vince ai Parioli e non nei ghetti".

Ieri da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più Fratoianni e Bonelli hanno ribadito che "non eravamo a conoscenza di queste questioni prima della campagna elettorale. Non solo non eravamo a conoscenza, non lo erano nemmeno tanti sindaci e prefetti, presidenti del Consiglio". Oltretutto, ha osservato Bonelli: "Quando il 10 agosto abbiamo presentato la candidatura di Aboubakar, se qualcuno sapeva che c'erano circostanze che sconsigliavano quella candidatura avrebbe potuto dirlo".