Stasera Italia, Minzolini sulla tragedia di Ischia: "Chi non è stato responsabile"

"C'è un fondo di 4 milioni dal 2010 che non è stato utilizzato": Augusto Minzolini, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato della tragedia di Ischia. L'isola campana ha dovuto fare i conti con un'alluvione che ha provocato ben otto morti, centinaia di sfollati e diversi dispersi. Adesso, però, ci si chiede come sempre se questa tragedia poteva essere evitata. E soprattutto dove sono le colpe.

Secondo il direttore del Giornale. "c'è anche un problema di responsabilità della classe dirigente del sud. Bisogna anche responsabilizzare chi è lì, perché le cose non è che si fanno da sole". Minzolini, insomma, dice senza troppi giri di parole che bisognava intervenire prima, non dimenticando in un angolo delle responsabilità importanti.

"E' chiaro che l'atteggiamento, le parole dette dal ministro sono state forse un po' troppo colorite", ha continuato il giornalista in collegamento con la Palombelli, riferendosi probabilmente al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Quest'ultimo infatti ha scatenato una grande polemica dopo avere parlato della possibilità di "arrestare i sindaci". Poi, però, Minzolini ha continuato: "E' anche vero che c'è un problema di fondo. Qualcuno deve agire, se non si agisce noi ci continueremo a ripetere ogni volta la stessa situazione. Questi sono dei deja-vù. Se io penso agli ultimi 10 anni, non so quante volte ho parlato di questo, anche rispetto a Ischia".