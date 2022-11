Matteo Salvini e Pichetto Fratin: "Sindaci in galera? Io voglio proteggerli"

28 novembre 2022 a

a

a

Le parole di Gilberto Pichetto Fratin diventano un caso politico, anche nella maggioranza. Il ministro forzista dell'Ambiente in mattinata aveva tuonato sulla tragedia di Ischia invitando a mandare in galera "il sindaco e tutti quelli che lasciano fare" riguardo agli abusi edilizi. Arriva dopo poco la replica di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e Trasporti: "Qualcuno vorrebbe arrestare i sindaci, io invece vorrei proteggerli e liberarli dalla burocrazia".

"In galera il sindaco e chi li permette". Ischia, la bomba di Pichetto Fratin

Non cita Pichetto Fratin, ma il riferimento è evidente. Così come l'imbarazzo di Raffaele Fitto, che dice di non aver sentito le parole del collega di governo: "Ero al convegno, non prendeva il telefonino", sottolinea a margine della presentazione del rapporto Svimez 2022. "Bisogna garantire accanto al sindaco una costante presenza dello Stato perché spesso dietro l'abusivismo edilizio ci sono le organizzazioni criminali", corregge il tiro Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. "Può capitare a tutti di essere fraintesi - ha aggiunto -. Viviamo ogni giorno sul filo del rasoio".

Ischia, la mail 4 giorni prima della tragedia: strage annunciata?

Bombarda invece il Pd, che cerca di sfruttare il caso per creare una piccola tempesta nel governo Meloni. "Mentre ancora si stanno cercando i dispersi e cresce di ora in ora il numero delle vittime il ministro Pichetto Fratin pronuncia parole gravissime", incalza la deputata dem Ilenia Malavasi "Questo è un Paese fragile a causa della cementificazione, dell'incuria e dello spopolamento dei nostri territori e semmai - aggiunge - servirebbe una riflessione seria sul consumo del suolo, sugli strumenti necessari a impedirlo e sulla capacità di spesa in materia di dissesto idrogeologico, oltre che sulle continue sanatorie in materia edilizia. Non abbiamo bisogno, invece, delle parole superficiali di un Ministro che non sa di cosa parla. Quello che ha detto sulle responsabilità dei sindaci è gravissimo e il richiamo alla galera assolutamente inaudito: da quando il Ministro è diventato giudice di un tribunale che commina pene e sanzioni?". Secondo Osvaldo Napoli, ex Forza Italia oggi nella segreteria nazionale di Azione, "i responsabili sono i condoni, non i sindaci". Chiede direttamente la testa di Pichetto Fratin Matteo Ricci, big del Pd e sindaco di Pesaro: "Il ministro non ha idea di cosa significhi fare il sindaco oggi. Il suo è un vergognoso tentativo di scaricare tutta la responsabilità di tragedie come quella di Ischia sui sindaci. C'è poco spazio per le scuse, si dimetta".