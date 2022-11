Mannheimer fa godere Meloni: "Successo enorme". Sondaggio: dove vola FdI

29 novembre 2022 a

Renato Mannheimer non usa giri di parole e incorona Giorgia Meloni. Il sondaggista ospita a L'Aria Che Tira di Myrta Merlino sa bene quanto siano importanti le rilevazioni elettorali e i numeri sui partiti che vengono mostrati spesso dai media. Come sottolineato da Enrico Mentana nel corso del Tg La7 di ieri sera, Fratelli d'Italia ha subito un lievissimo calo dello 0,1 per cento in sette giorni. E così i dati del sondaggio Swg sono stati mostrati anche all'Aria che Tira per essere commentati in studio. E così Mannheimer non vuole sentire discussioni o campanelli d'allarme per Fratelli d'Italia e per la popolarità della Meloni.

Il sondaggista infatti ha messo subito in chiaro le cose: "I sondaggi sono degli strumenti imprecisi, non possiamo stare a guardare lo 0,1%. Queste piccole variazioni sono poco utili politicamente. Resta il fatto che la Meloni ha un successo popolare enorme, e questo mette in difficoltà gli altri partiti di maggioranza". Tanto per essere chiari Fratelli d'Italia è sceso dal 30,4 per cento al 30,3. Una quota che pone il partito della Meloni a una distanza siderale dagli altri movimenti che la precedono.

In seconda posizione infatti troviamo il Movimento Cinque Stelle al 16,9: letteralmente doppiato da FdI. E nel commentare i dati a L'Aria che Tira c'è anche spazio per un siparietto tra Myrta Merlino e lo stesso Mannheimer: "Noto che hai due grappe dietro di te", dice la giornalista. Poi aggiunge: "Una a seconda del tipo di sondaggio?".