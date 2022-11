Sallusti mette al muro Giuseppe Conte: "Un problema da codice penale"

29 novembre 2022 a

"La sua è propaganda": Alessandro Sallusti, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così le recenti uscite di Giuseppe Conte sulla manovra. Secondo il leader del M5s, infatti, le misure su tetto al contante e pagamenti elettronici sarebbero un regalo agli evasori. Il direttore di Libero, però, non ci sta: "Capisco tutto ma perché un governo dovrebbe aiutare gli evasori? Non c'è motivo, l'evasore evade sotto qualsiasi governo ed è un problema da codice penale".

"Io vorrei un governo che facesse delle leggi a favore dei cittadini onesti e che mettesse i cittadini onesti nella condizione di rimanere nell'onestà e di avere meno intralci possibile nel loro lavoro e nella loro vita - ha continuato Sallusti -. Quindi perché leggere tutte le misure in questo modo?".

Il direttore di Libero ha ribadito anche che l'evasore generalmente non rispetta le regole indipendentemente dalle misure varate da un governo: "Evade anche se rischia l'ergastolo". Infine ha chiosato; "Sì, ci sarà anche il problema del barista che su 10 caffè fa solo 7-8 scontrini, però... è quello il problema del Paese? Cioè rivoltiamo il Paese mettendo i baristi con le spalle al muro?".