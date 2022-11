Padellaro disperato: "Berlusconi, batti un colpo"

29 novembre 2022 a

a

a

"Se fossi in Forza Italia sarei molto allarmato": Antonio Padellaro, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così il confronto di questa mattina tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni. I due si sono visti per discutere della manovra. E il giudizio del leader di Azione dopo l'incontro è stato più che buono: "È stato un incontro molto positivo, siamo entrati nel merito del provvedimento", ha detto ai cronisti fuori da Palazzo Chigi. E ancora: "Ho trovato Meloni molto preparata sul merito delle questioni".

"Sicuri che si taglierà gli attributi?": Padellaro, il sospetto sulla Meloni

Secondo l'editorialista del Fatto Quotidiano, l'incontro e le successive dichiarazioni di Calenda fanno parte di un disegno politico più ampio: "Fermo restando che è positivo che l'opposizione del Terzo Polo si confronti su alcune misure, è significativo il commento di Calenda che ha parlato di 'ottimo incontro' e 'persone preparate'. È una strategia politica".

L'intervento di Padellaro a L'Aria che tira

"Missile sulla fattoria. E in Italia...". Vauro umilia Letta e Calenda: sfregio in prima | Guarda

Dopo il faccia a faccia, tra l'altro, Calenda ha lanciato una frecciatina alle altre forze politiche, in particolare a Forza Italia: "Se noi facessimo per una volta nella vita una roba normale, se i partiti di governo, leggi Forza Italia, invece di sabotare Meloni, contribuissero a fare la manovra, e l'opposizione invece di andare in piazza presentasse provvedimenti migliorativi, forse sarebbe un Paese normale". Di qui la stoccata di Padellaro al Cav: "Aspettiamo che Berlusconi batta un colpo".