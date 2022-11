Sallusti, "aboliamo il valore legale del contante"

29 novembre 2022 a

a

a

"Allora aboliamo il valore legale del contante". Alessandro Sallusti solo contro tutti a Otto e mezzo, su La7. Il direttore di Libero affronta una Lilli Gruber carica a pallettoni contro Giorgia Meloni su manovra ed evasione fiscale, spalleggiata dagli altri due ospiti Mariolina Sattanino e Marco Travaglio.

"Meloni a pesci in faccia". Sallusti "spegne" la Gruber in diretta. E lei...

"L'evasione fiscale si fa sui proventi dei crimini, dal pizzo allo spaccio fino alla tangenti. Mi ritrovo un mucchio di soldi in contanti che se posso spendere fino a 5.000 euro a botta, li riciclo e nessuno mi dice niente. L'altra evasione è di chi non fa lo scontrino - attacca il direttore del Fatto quotidiano -. Bisogna rendere meno conveniente evadere, e rendere più facili i controlli".





"Aboliamo il valore legale dei contanti": la provocazione di Sallusti, guarda il video

"Ma lo spacciatore che gira con il rotolo di contanti continuerà a girare con il rotolo, legge o non legge - ribatte Sallusti -, ed è un problema diverso. In questo Paese abbiamo avuto il tetto di contanti a 1.000 euro, e gli spacciatori hanno continuato a riciclare. Ed essendo noi un Paese di turismo, anche di alto livello, se gli stranieri vengono qui con il rotolo perché non vogliono venire segnalati...". "Io non li ho mai visti - lo interrompe la Sattanino -, Capri è stato il top del turismo mondiale quest'anno e turisti coi rotoli non ce n'erano".

"Un caso solo se lo fa la Meloni": Sallusti monumentale, lezione dalla Gruber

"Ce ne sono ce ne sono - conferma il direttore di Libero -. Se un americano vuole spendere 10mila dollari senza rotture di p***e...". Qui Gruber, Travaglio e Sattanino insorgono e Sallusti taglia corto: "Perché non aboliamo il contante allora? L'unico metodo di pagamento legale è il contante, tutto il resto compresa la carta di credito è moneta privata. Aboliamo il contante e mettiamo i nostri soldi in mano ai privati".