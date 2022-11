Alessandro Sallusti sconvolge la Gruber: "Sono sicura che non hai ragione"

29 novembre 2022 a

a

a

Basta poco, pochissimo ad Alessandro Sallusti per mandare Lilli Gruber sull'orlo di una crisi di nervi. A Otto e mezzo, su La7, si parla di manovra ed evasione fiscale e il direttore di Libero esordisce con una constatazione che è un dato di fatto: la lotta ai furbetti, in Italia, non ha mai portato risultati.

"Chi favorisce questo governo". Giannini tira in ballo il "lassismo" e lancia accuse

"E' ovvio che il condono genera una teorica perdita di entrate, ma se quella perdita era di fatto inesigibile non genera un buco, semmai un surplus di entrate che non sarebbero mai entrate", spiega Sallusti. "Alla fine ha ragione Giorgia Meloni quando dice che con questa manovra, che non solo contiene niente obbligo di Pos per le spese sotto i 60 euro, ma anche libertà di contante e stralci e innegabili mini-condoni, ci guadagnano la classe media e i più fragili oppure la classe media è parte consistente degli evasori fiscali?", domanda la Gruber.







"Sono sicura che non hai ragione": Gruber-Sallusti, guarda il video a Otto e mezzo



"Io mi fido del giudizio di Mattarella, che dice che questi provvedimenti non inficiano la lotta all'evasione. Vedi, la lotta all'evasione l'hanno fatta con scarsissimi risultati tutti i governi che si sono succeduti, chi con le buone e chi con le cattive. Ormai si è consolidato che purtroppo in questo Paese c'è una quantità significativa di italiani che non pagano le tasse e fanno i furbi. Quegli italiani continueranno a fare i furbi anche se metti l'ergastolo a chi ruba un euro. Qual è la grande novità? Per una volta le leggi sono fatti non per scoraggiare chi evade, ma a favore di chi non vuole evadere. Uno può scegliere se pagare in contanti o con il Pos, se andare in giro con il bancomat o con 5.000 euro. Tanto chi vuole evadere, evade".

"Un caso solo se lo fa la Meloni": Sallusti monumentale, lezione dalla Gruber

E qui la Gruber perde il controllo: "Io stavo per dire che spero che tu non abbia ragione, ma dico: sono sicura che tu non hai ragione perché sennò dovremmo buttarci nel Tevere. Se dobbiamo convivere con l'alta evasione fiscale...". Buon risveglio nel Paese reale.