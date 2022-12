L'Aria che tira, Friedman-choc su Meloni: "Quanto è seria"

02 dicembre 2022 a

"Dove sono finiti i soldi del Pnrr?": la signora Gina se lo è chiesto in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. A provare a dare una risposta è stato il giornalista Alan Friedman, ospite della trasmissione: "I soldi del Pnrr sono stati impegnati dal governo Draghi per 5 anni fino al 2026, con progetti come la banda larga, la digitalizzazione di ospedali e scuole per i nostri figli".

"Ogni sei mesi - ha continuato Friedman - l'Italia riceve altri 20 miliardi se i progetti controllati vanno bene". Poi la bordata: "Tutto questo dipende dalla serietà del governo Meloni e richiede che il governo porti avanti delle riforme legate ai soldi del Pnrr. Anche se Salvini si è messo contro alcune di queste riforme".

Infine, il giornalista ha lanciato una ulteriore stoccata all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Se un governo vuole avere i soldi ma non si impegna nelle riforme, diventa difficile. Questi sono punti interrogativi che devono essere spiegati da Raffaele Fitto". Il riferimento, in quest'ultimo caso, è al ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.