In Onda, gaffe della Cuzzocrea: come chiama Letizia Moratti

Piccolo scivolone per Annalisa Cuzzocrea. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio nella puntata di In Onda di sabato 3 dicembre, la giornalista sbaglia il nome di Letizia Moratti. Proprio così, rivolgendo a lei una domanda, la firma de La Stampa esordisce: "Sì, voglio fare una domanda a Patrizia Moratti, no scusate... a Letizia Moratti". In studio si tira dritto e la Cuzzocrea prosegue: "Se le il centrodestra le avesse offerto un ruolo mesi fa, lei avrebbe accettato?". Non senza nascondere un po' di incertezza, l'ex sindaca di Milano risponde: "Questa domanda me la sono posta tante volte, ma la risposta è no. Non avrei accettato. In questa destra non mi riconosco più".

Un'affermazione che la candidata per le Regionali in Lombardia del Terzo Polo ha già spiegato alla De Gregorio: "I miei contatti con Letta risalgono a quest'estate. In questa destra non mi sono più ritrovata, credo di essere stata coerente". Poi sulla questione incarichi si sbilancia: "Mi avevano offerto diversi incarichi". La Moratti preferisce non fare nomi, eppure il riferimento sembra chiaro. Con la vittoria del centrodestra è plausibile che sia stata proprio questa coalizione a corteggiare l'ex vicepresidente lombardo.

Infine spazio alle previsioni sul voto che vede la Moratti in prima linea. A disilludere la candidata ci pensa proprio la Cuzzocrea: "In base ai sondaggi che sono comunque contrastanti si capisce che Attilio Fontana è avanti perché ha una destra unita, mentre gli avversari sono divisi perché non corrono uniti". Che la vittoria della Moratti sia lontana? Chissà...