Chef Rubio denunciato da Liliana Segre: "Mi augura la morte a 92 anni"

Tra gli "haters" che insultano e minacciano sui social e sul web la senatrice a vita Liliana Segre spunta anche il nome di Gabriele Rubini, noto al pubblico come Chef Rubio. Secondo quanto riporta La Stampa, il cuoco è tra le persone che appaiono nella denuncia formalizzata dalla Segre ai carabinieri di Milano. Era stata la stessa senatrice ad annunciare che sarebbe andata per vie legali e dare dunque un seguito penale agli attacchi contro di lei. In particolare, la Segre, testimone della shoah, è stata destinataria di messaggi di odio, anche di carattere antisemita, di insulti e di minacce di morte.

"Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni", aveva detto lo scorso 9 novembre durante il Forum nazionale delle donne ebree d'Italia.

Non possiamo ignorare l'allarme lanciato dalla Segre

Da parte sua Chef Rubio risponde con un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Chiedere a Liliana Segre di denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio?", scrive. "I silenzi di parte sono odio, non chi resiste". E mette il simbolo della bandiera palestinese.