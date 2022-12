Contanti, come rosicano Giannini e Molinari: cosa hanno dimenticato

09 dicembre 2022 a

Titoloni in prima pagina per settimane intere sul tetto ai contanti ed editoriali, commenti, interviste a esperti per demolire la manovra della Meloni. Poi arriva il giorno in cui l'Europa alza il tetto fino a 10mila euro in tutti gli stati comunitari e niente, tutto sparito, tutto nascosto. Stiamo parlando de La Stampa di Massimo Giannini che questa mattina in edicola in prima pagina non aveva alcun richiamo all’innalzamento del tetto ai contanti e inoltre per averne notizia bisogna andare a pagina 6 e leggere per bene un catenaccio dove proprio alla fine appare la notizia: "Tetto al contante a 10mila euro". Voi direte, beh almeno Repubblica avrà la notizia in prima pagina.

Nemmeno. Anche Molinari ha deciso di "nasconderla" all'interno del giornale. Forse questa volta non sapevano come smontare il diktat Ue che va a favore del governo italiano. E così la scelta più semplice è stata quella di omettere in prima pagina la notiza del giorno.

E Salvini ieri commentando il verdetto Ue aveva già capito tutto: "Bene, anche l’Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all’uso del contante previsto dal governo italiano da 5 a 10mila euro. Sinistri e critici in silenzio oggi?".