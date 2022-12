L'aria che tira, Chirico sta con Nordio: "Basta sputta****ento"

09 dicembre 2022 a

Carlo Nordio ha annunciato una “profonda revisione” delle intercettazioni e soprattutto una maggiore vigilanza sulla diffusione “arbitrata e impropria”, che spesso trasforma lo strumento al servizio di pm e polizia giudiziaria in una micidiale “delegittimazione personale e spesso politica”. Ospite a L’aria che tira, su La7, Annalisa Chirico ha commentato la presa di posizione del ministro della Giustizia, che ha spaccato a metà l'opinione pubblica ma anche quella politiica.

“Ricordiamo che Nordio - ha esordito - è stato sostituto procuratore di Venezia all’epoca dell’inchiesta Mose. Fecero tantissime intercettazioni che portarono a condanne vere per corruzione, ma nessuna di quelle intercettazioni finì sui giornali. Questo perché sono uno strumento di ricerca della prova, non un mezzo di prova: ritengo che quando necessario davvero debbano essere nella disposizione del pm e della polizia giudiziaria, non del pubblico dominio. Spesso invece hanno un carattere pruriginoso, di puro gossip mediatico”.

La Chirico è stata poi ancora più categorica quando ha parlato di “sputtanamento delle persone” perseguito tramite la pubblicazione sui giornali di intercettazioni non rilevanti a livello penale. “Penso che un paese civile - ha dichiarato - debba porsi come obiettivo di evitare ciò. Quando poi si scopre che i protagonisti delle intercettazioni non sono condannati… gli aspetti privati dovrebbero rimanere tali”.