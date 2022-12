Controcorrente, Vespa su Meloni: "Mi ha detto qual è il suo obiettivo"

10 dicembre 2022 a

a

a

"Meloni non è preoccupata degli scontri tra gli alleati, quello è piuttosto fisiologico": Bruno Vespa, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato così della situazione attuale all'interno del governo. In particolare, ha svelato quale sarebbe il vero obiettivo della presidente del Consiglio. Con lei il giornalista ha avuto un colloquio poco dopo l'insediamento a Palazzo Chigi per il libro "La grande tempesta", uscito pochi giorni fa. "Il suo obiettivo è smontare la macchina burocratica - ha spiegato il conduttore di Porta a Porta -. Lei dice che non ha niente da perdere, che non le importa di essere rieletta e che chi non ha niente da perdere ha una marcia in più".

Prima della Scala, il "miracolo" di Bruno Vespa: mentre andava in onda l'opera...

"La scommessa quindi è vedere che cosa riuscirà a fare il governo per smontare questa macchina - ha proseguito Vespa - cioè per sfoltire i processi autorizzativi, che sono terribili e che bloccano regioni, Stato, imprese, bloccano tutto. Il ritardo italiano è storico soprattutto per questo. Speriamo che ce la faccia, altrimenti questo Paese continuerà a rimanere paralizzato".

"Mi scusi, ma secondo lei i professori...": studentessa rossa, disastro davanti a Valditara

Tra gli ospiti della trasmissione anche Flavio Tosi di Forza Italia che, rispondendo a una domanda della Gentili sulla possibilità che vengano aumentate le pensioni minime, ha detto: "I soldi sono quelli e la coperta è corta, arrivare a 600 euro non è un grandissimo sforzo, si può provare a farlo. Ma va risolta anche la questione del Superbonus. Il governo ha cercato di fare, con la situazione contingente e i tempi corti, una manovra che sia la migliore possibile".