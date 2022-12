Marta Fascina ad Arcore vestita così: la scelta stravagante

12 dicembre 2022 a

Marta Fascina appende i vestiti eleganti al chiodo. La compagna di Silvio Berlusconi accoglie i vertici di Forza Italia ad Arcore indossando abiti casual che sorprendono i tanti elettori. La deputata azzurra infatti viene immortalata su Instagram con jeans attillati e a campana sul fondo. Al posto dei soliti tacchi alti, un paio di scarpe da ginnastica. Un look che ha stupito tanti utenti del web, abituati da sempre a vederla più formale.

In ogni caso, in vista di Natale il Cavaliere ha ospitato nella sua villa gli esponenti del partito. A raccontarlo lui stesso sui social: "Ho incontrato oggi a pranzo ad Arcore insieme ai capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato l'intera squadra di governo composta da ministri, viceministri e sottosegretari e le più alte cariche istituzionali azzurre. Prima di scambiarci gli auguri di buon Natale, abbiamo parlato della legge di Bilancio e dei principali temi di attualità".

Al centro, dunque, la Manovra. "Questa legge - ha spiegato in una nota - dà una risposta rapida ed efficace a famiglie e imprese maggiormente colpite dal caro energia: è necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a mille euro, che resta l'obiettivo di Forza Italia per la legislatura". E ancora: "Siamo impegnati per la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi assunti, che devono costare alle aziende la stessa cifra che percepiscono come stipendio. Abbiamo presentato nostre proposte in tema di sicurezza e sostegno alle forze di polizia. Per avere una sanità più efficiente e completa, con liste di attesa con meno attesa e per aiutare gli studenti fuori sede e le università - anche private - che educano i nostri ragazzi, per consentire ai padri di usufruire dei congedi allo stesso modo delle madri".