Vauro fatto a pezzi: "Vigliacco, ti devi vergognare"

Vittorio Emanuele Parsi attacca Vauro per la vignetta pubblicata su Il Fatto quotidiano il 10 dicembre sulla guerra in Ucraina e le armi che gli Stati Uniti e l'Occidente forniscono al presidente Zelensky per difendersi dagli attacchi russi. "Poi dicono che ovviamente sanno distinguere tra aggredito e aggressore. Però, chissà perché, attaccano sempre e nella maniera più vigliacca la vittima e chi la assiste", sbotta il professore ordinario di Relazioni Internazionali dell'Università cattolica di Milano in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Che conclude con un laconico: "Vergogna".

Nella vignetta di Vauro sul giornale diretto da Marco Travaglio - dal titolo "la letterina" - è infatti disegnato Babbo Natale che legge appunto la letterina del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky davanti a un elfo: "Caro Babbo Natale, sono stato buono portami armi e ancora armi". E furibondo Babbo Natale tuona: "ma per chi ca*** mi ha preso sto Zelensky, per Joe Biden!??".

Proprio Il presidente Zelensky oggi 13 dicembre ha ringraziato l'Italia e la premier Giorgia Meloni per il "tempestivo contributo" apportato a Kiev nel quadro del conflitto in corso contro la Russia. "Sono grato all'Italia e a tutti gli italiani per l'apporto tempestivo e senza esitazione di sicurezza e sostegno finanziario. Vi sono grato per la solidarietà nel rispetto della dignità umana, perché la Russia vuole privare della dignità tutte le nazioni libere, e non solo in Europa. Grazie, signora primo ministro", ha detto nel suo intervento video alla riunione del G7.