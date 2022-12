Giuseppe Cruciani, schiaffi alla sinistra: "Meloni non doveva sputt*** l'Italia?"

14 dicembre 2022 a

Il Qatargate sta diventando uno scandalo sempre più grosso, con la sinistra europea che sta iniziando ad accusare il colpo. D’altronde il milione e mezzo di euro in contanti rinvenuto a casa di Antonio Panzeri e compagnia parla chiarissimo e non lascia alcuno spazio alle interpretazioni o alle difese d’ufficio. Giuseppe Cruciani a La Zanzara è intervenuto più volte sull’argomento negli ultimi giorni.

Innanzitutto ci ha tenuto sottolineare come questa storia delle presunte mazzette dal Qatar riguardi “esponenti parlamentari, politici che per anni ci hanno rotto i cogli*** sui diritti umani, dei gay, ecc.” e che poi si sono fatti dare “quattrini da paesi violatori dei diritti umani”. Questa però non è l’unica incoerenza che emerge dallo scandalo: “Avevano paura che Giorgia Meloni sputtanasse l’Italia nel mondo, ma da chi viene sputtanata l’Italia in questi giorni? Dai cosiddetti democratici della sinistra. A casa di Panzeri e compagnia cantante, socialdemocratici greci, insomma gente della sinistra italiana, europea, mondiale sono stati trovati un milione e mezzo in contanti”.

Tra l’altro Cruciani e Parenzo hanno discusso anche del Qatargate relazionato alla battaglia al contante della sinistra: “A quelli che rompono i cogli*** sul contante - ha attaccato Cruciani - ai poveri commercianti, ai baristi, ecc., farei vedere quell'immagine con tutta la montagna di denaro trovata a casa di parlamentari o ex parlamentari della sinistra europea”.