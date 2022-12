Tagadà, Iacometti asfalta Parenzo: "Io però non lo leggo sui giornali"

14 dicembre 2022 a

"Leggendo i giornali di questi giorni sembra che la sinistra e le Ong siano di passaggio e non abbiano alcuna responsabilità. Si parla solo di corruzione nell'Europarlamento": Sandro Iacometti, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato la questione Qatargate, con particolare riferimento alla copertura che ne viene data sui quotidiani italiani. "Non è vero - lo ha interrotto David Parenzo, anche lui ospite della trasmissione -. Guarda che il primo quotidiano a parlare del caso Soumahoro è stato La Repubblica".

"La Repubblica ha fatto un taglio basso in cronaca locale, che poi è stato ripreso e tutti si sono accorti della situazione - ha controbattuto il giornalista di Libero -. Il caso è scoppiato successivamente". Iacometti, poi, è tornato sul tema Qatargate, ribadendo il suo pensiero: "Però io non leggo 'sinistra' e non leggo 'Ong' nei titoli dei giornali di questi giorni. Qui c'è uno scandalo enorme che mette in crisi il sistema dei buoni, di chi fa del bene, di chi aiuta i deboli...".

A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha sottolineato: "Quando sentiamo uno degli indagati dire che "grazie alle Ong si facevano girare i soldi", è chiaro che quella è una mazzata per coloro che invece le Ong le mettono in piedi per aiutare le persone", facendo riferimento alla dichiarazione che avrebbe fatto Francesco Giorgi, uno dei coinvolti nell'inchiesta europea.