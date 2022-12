Qatargate, Sallusti: "Problema di sicurezza per tutti"

14 dicembre 2022 a

"Il punto è questo: non siamo di fronte a degli atti di corruzione personale, che capitano purtroppo in tutti i sistemi e in tutti i partiti": Alessandro Sallusti, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha commentato gli ultimi sviluppi dello scandalo Qatargate, l'inchiesta per corruzione che ha travolto il Parlamento europeo e che vedrebbe il diretto coinvolgimento del Qatar. Questo Paese, stando alle accuse e alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, avrebbe cercato di influenzare le decisioni dell'Europarlamento in cambio di soldi.

Parlando di questo fiume di denaro tra il Qatar e l'Europa, il direttore di Libero ha lanciato un allarme: "Qui siamo di fronte a un problema che riguarda la sicurezza nazionale di tutti gli Stati europei. Perché parliamo di uno Stato estero che cerca di infiltrarsi in maniera scorretta e forse addirittura criminale nella nostra società". Ecco perché è bene fare delle distinzioni, a suo avviso: "Qui non siamo di fronte a Tangentopoli, siamo di fronte a qualcosa che riguarda i servizi segreti. E i servizi segreti sono predisposti alla sicurezza nazionale".

Sulla questione è intervenuto anche Matteo Perego, sottosegretario di Stato per la Difesa, che ha commentato così la vicenda: "E' uno scandalo che ha messo a nudo una fragilità sulla quale dobbiamo lavorare".