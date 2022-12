Stasera Italia, Feltri e la profezia tombale sull'Ue: "Stecchiti, cosa accadrà"

16 dicembre 2022 a

Il Qatargate? "Una vicenda che non è destinata a concludersi in pochi giorni". Parola di Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero, ospite di Stasera Italia nella puntata di giovedì 15 dicembre su Rete4, commenta con Barbara Palombelli lo scandalo che ha scosso Europarlamento e sinistra. "La corruzione - esordisce -, così come i ladri, costituiscono delle categorie trasversali. Anche noi abbiamo un ricordo abbastanza drammatico di Mani Pulite. E questa situazione europea è ancora più grave, perché non coinvolge soltanto un Paese come il nostro, che in quel periodo era evidentemente allo sbando, ma c’è proprio tutto un continente rimasto stecchito da questa vicenda".

Per questo a suo dire le "sorprese" non finiscono qui. Anzi, "è una vicenda che peraltro non è destinata a concludersi in pochi giorni, più andremo avanti e più ne scopriremo di cotte e di crude. Poi - tuona - ci renderemo conto che l’Inghilterra, con la sua Brexit, non ha sbagliato, se n’è andata prima che scoppiasse questo scandalo, che effettivamente non giova a nessuno".

Prima di lui, ad avanzare sospetti sull'accaduto ci ha pensato Marcello Sorgi. "Io non posso credere - sono state le sue parole - che in una comunità di 50 persone, una comunità del Pd, di quelle che discutono, che fanno sempre riunioni, non si fossero accorti che ci fosse qualcosa che non andava. Anche se Antonio Panzeri era uscito, tutto ciò non è possibile".