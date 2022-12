Qatargate, Annalisa Chirico: "Cos'ha detto Giorgi ai pm"

16 dicembre 2022 a

Soumahoro, il Qatargate, le Ong: tre indizi fanno una prova: la (presunta) superiorità morale della sinistra italiana, anche nel caso fosse mai esistita, oggi non esiste più. Anzi, è quasi paradossale parlarne ancora. Annalisa Chirico, su Affaritaliani.it, lo sottolinea con forza e smaschera anche l'altro grande caposaldo del pensiero progressista di casa nostra: il mito della difesa dei diritti umani.

Basta pensare ad Antonio Panzeri, al centro di un traffico di mazzette che passava proprio attraverso l'Ong che lui stesso aveva fondato dopo essere stato europarlamentare del Pd, la Fight Impunity con cui intratteneva rapporti strettissimi con Marocco e Qatar. E poi Francesco Giorgi, il compagno della ormai ex vicepresidente dell'Europarlamento, la greca Eva Kaili: nella casa dei due a Bruxelles gli inquirenti hanno trovato 750mila euro in contanti. I soldi, secondo i pm, che sarebbero serviti a "ungere" e convincere altri europarlamentari a sposare la causa del Qatar. Giorgi, sottolinea la Chirico, è "uomo del Pd che dice ai pm: 'Attraverso le Ong facevamo girare i quattrini'. Bene ci racconta davvero che la superiorità morale non esiste, non è né di destra né di sinistra".

"A sinistra - prosegue la Chirico - hanno sempre avuto una particolare tendenza a ritenersi moralmente superiori, puri purissimi". Dal pulpito hanno provato a convincere il resto d'Italia "che dobbiamo essere tutti più buoni, più accoglienti, terzomondisti di professione. Bene tutto questo viene abbattuto di fronte alla verità delle centinaia di migliaia di euro trovate nelle case degli indagati".