Veronica Gentili, Natale in camicetta trasparente: visioni vietate ai minori

Veronica Gentili augura buon Natale con uno scatto che non passa inosservato. Il 25 dicembre la conduttrice di Rete 4 pubblica su Twitter una foto con tanto di cappello parigino. Peccato però che ad attirare l'attenzione sia la camicetta. Nonostante si tratti di un capo nero, l'outfit è completamente trasparente. Sotto, infatti, la Gentili sfoggia un reggiseno. Anch'esso nero e ben visibile.

Inutile dire che lo scatto in pochissimo tempo ha collezionato una pioggia di "mi piace". "Sei una donna meravigliosa!", scrive un utente del web mentre un altro le fa eco: "Che eleganza, super". Per la Gentili Natale è stata anche l'occasione per lasciarsi andare a una toccante osservazione.

"L’importante - scrive a corredo della foto - è che ci siano degli occhi che nel tempo non smettano mai di guardarti, mentre gli anni cambiano, le situazioni mutano, i desideri evolvono, le cose passano, le esperienze insegnano". E ancora: "Persone i cui occhi siano come boe: ti permettano di nuotare a largo sapendo che non ti perderai". In ogni caso per la conduttrice la pausa da Controcorrente sarà brevissima. Il suo ritorno è previsto per l'8 gennaio, giorno in cui la collega Alessandra Viero le lascerà il posto.