L'Aria Che Tira, Mannheimer sul governo: "Nei primi 3 mesi", sinistra in tilt

Cosa si aspettano gli italiani con l'anno nuovo? La domanda di Francesco Magnani arriva dritta dritta a Renato Mannheimer. Il sociologo e sondaggista commenta a L'Aria Che Tira, nella puntata di martedì 27 dicembre su La7, le aspettative dei cittadini circa il governo Meloni. Risultato? "Il governo in questi primi tre mesi ha avuto un buon successo, ha mantenuto, se non aumentato, la sua popolarità". Insomma, "vive la sua luna di miele con l'elettorato".

Eppure, non può nasconderlo, "sulla centratura delle aspettative così così". Come ricordato da Mannheimer non passa inosservato il dietrofront sul Pos o le posizioni sui rave. La maggioranza ha infatti cancellato dalla legge di Bilancio la possibilità per gli esercizi di rifiutare i pagamenti con carta fino a un massimo di 60 euro. Le priorità a detta di Mannheimer sono altre: "Per l'anno nuovo l'elettorato s'aspetta un aiuto vero su bollette, lavoro, pressione fiscale".

Che l'esecutivo accresca i proprio consensi non è ua novità. Giorni addietro il sociolgo parlava dei "sondaggi come strumenti imprecisi, non possiamo stare a guardare lo 0,1 per cento. Queste piccole variazioni sono poco utili politicamente. Resta il fatto che la Meloni ha un successo popolare enorme, e questo mette in difficoltà gli altri partiti di maggioranza".