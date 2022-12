Circo Orfei, l'erede Ivan azzannato dalla tigre: immagini choc

30 dicembre 2022 a

E' ricoverato in gravi condizioni Ivan Orfei, erede della celebre dinastia di artisti circensi, azzannato da una tigre durante un suo spettacolo. ​Tragedia sfiorata e terrore tra gli spettatori assiepati sugli spalti del circo Amedeo Orfei, di scena giovedì sera a Surbo, in provincia di Lecce. Il domatore, 31 anni, era alle prese con due animali quando uno, all'improvviso, gli è saltato addosso sorprendendolo alle spalle. "La tigre voleva giocare, è stato un mio errore voltarle le spalle", spiega l'artista difendendo l'animale. Non bastano però queste parole per frenare l'ondata social di odio che l'ha investito in tempo reale: in tanti, appartenenti al mondo animalista e vegano più "estremo" e radicale, gli hanno augurato la morte insultandolo e definendolo "sfruttatore".



"A Lecce - scrive su Twitter Emanuela Corda, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e poi di L'alternativa c'è, alla Camera tra 2013 e 2022 - il domatore Ivan Orfei è stato azzannato da una tigre dopo averla tormentata per farla salire su un trespolo come un pappagallino e poi averne infastidito un’altra, sempre per costringerla a percorrere una ruota come un criceto". Con tanto di hashtag: #stopanimalineicirchi.

Orfei è stato condotto in codice rosso da un'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce: il ragazzo ha profonde ferite al collo e a una gamba, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La tigre invece verrà sottoposta ad analisi veterinarie. Ovvio lo sconcerto al circo Amedeo Orfei: dopo l'incidente, lo spettacolo è stato immediatamente sospeso.