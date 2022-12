Papa Ratzinger, dove sarà sepolto: la scelta che cambia la Chiesa

31 dicembre 2022 a

Joseph Ratzinger sarà sepolto nelle Gotte Vaticane nella tomba appartenuta a Giovanni Paolo II. Lo ha deciso lo stesso pontefice e a quanto pare di tratta dell'unica certezza della cerimonia per la sua dipartita che certo era attesa, ma per la quale non esiste alcun protocollo Vaticano. Nulla si sa ancora del funerale, né di chi lo celebrerà, nulla si sa delle vesti che metteranno addosso al corpo del Papa Emerito. Di certa c'è solo la tumulazione che, secondo quanto riferito da Peter Seewald, giornalista tedesco e biografo ufficiale di Ratzinger, era già stata indicata da Benedetto XVI smentendo quanti sostenevano che avrebbe voluto essere sepolto nella sua Baviera.

La suggestione, ricorda Repubblica, si accompagnava alla voce di un trasferimento di Ratzinger in Germania per i suoi ultimi anni di vita. Scenari che non si sono però tradotti in nulla di concreto, sia per evitare anche solo l’ipotesi di un dualismo geografico tra il Papa emerito e il Papa regnante, sia, più fondamentalmente, perché è il Vaticano il luogo di sepoltura dei pontefici. Quanto alla scelta della tomba di Giovanni Paolo II è dovuta al fatto che i resti mortali di Karol Wojtyła sono stati traslati, in seguito alla sua canonizzazione, in una cappella laterale di San Pietro, accanto alla Pietà di Michelangelo.