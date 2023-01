Maurizio Molinari gufa sulla Meloni: "Il vero rischio del governo"

04 gennaio 2023 a

a

a

Si parla della proposta di legge sull'autonomia differenziata a Tagadà nella puntata di mercoledì 4 gennaio su La7. Nonostante le precisazioni del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Maurizio Molinari punta il dito: "C'è una grande insofferenza da parte dei sindaci di alcune località del Sud - esordisce -. Questi temono di subire un uso delle risorse pubbliche destinato alle Regioni più ricche, piuttosto che quelle più povere". Il direttore di Repubblica arriva a tirare in ballo le "disuguaglianze".

"Era un fascista". Repubblica, il delirio è totale: cosa si inventa contro Meloni

Ma non solo. "Se questo governo pensa a premiare chi già ha e non aiutare chi non ha, queste disuguaglianze sono destinate ad aumentare". Addirittura Molinari dice che "lo abbiamo già visto in campagna elettorale con l'attenzione che l'ex premier Conte ha registrato per il reddito di cittadinanza al Sud". Da qui la conclusione: "Il vero rischio del governo di destra di Meloni è l'aumento delle disuguaglianze economiche in questo Paese. E il fatto che lei non abbia messo queste in cima alla Finanziaria è qualcosa sul quale riflettere. Come se la Meloni e i suoi alleati vivessero in un mondo parallelo, dove non ci sono 15 milioni di persone che vivono sotto il livello di povertà".

"Cosa mi ha chiesto Molinari". Bomba su Repubblica: l'accusa (clamorosa) al direttore

Non è la prima volta che il giornalista se la prende con la leader di Fratelli d'Italia. L'occasione? Un'altra ospitata tv in cui Molinari ha accusato: "Quando Meloni diventa presidente del Consiglio dice che diventerà 'presidente del Consiglio di tutti gli italiani, di quelli che mi hanno votato e di quelli che non mi hanno votato', ma i primi provvedimenti di Meloni non sono di tutti gli italiani, ma di una stretta minoranza". Insomma, la "Meloni ha preso decisioni di destra".