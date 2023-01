Il Fatto quotidiano, "la padrona": sfregio, Meloni disegnata così

06 gennaio 2023 a

"Circo Meloni - il più grande spettacolo del mondo", si legge nella vignetta di Mannelli pubblicata su Il Fatto quotidiano di oggi 6 gennaio. Il presidente del Consiglio è ritratta in tailleur giacca e pantalone nero e camicia bianca d'ordinanza ma è rappresentata con molti chili di troppo, sembra obesa. Un modo per denigrare non solo con le parole ma anche plasticamente Giogia Meloni, definita "sua sovranità la padrona".

Qui la vignetta di Mannelli su Giorgia Meloni

Padrona di cosa? Probabilmente Mannelli si riferisce alla "lottizzazione", visto che proprio di "lottizzazione" parla nel suo editoriale il direttore Marco Travaglio, il quale però massacra anche il Partito democratico: "In spudorata concorrenza con i funerali del Papa Emerito, gli emeriti giornaloni lacrimano da giorni per la dipartita di alcuni irrinunciabili fenomeni del Deep State (in italiano: il Sistema di potere dei soliti noti), vittime inermi del cruento spoils system (lottizzazione) del governo Meloni. Di cui noi, com'è noto, pensiamo tutto il peggio", si legge. "Ma non fino al punto di berci le lagne del Pd e dei suoi gazzettieri per una pratica che tutti i governi hanno sempre attuato da che mondo è mondo. Inclusi quelli del Pd, che è uso governare e lottizzare senza mai vincere un'elezione".