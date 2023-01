Travaglio sbrocca per difendere Conte: "Chi fa vacanze con le mign***"

10 gennaio 2023 a

Fin dove si può spingere Marco Travaglio pur di difendere Giuseppe Conte lo ha dimostrato a Otto e Mezzo. Ospite nella puntata di lunedì 9 gennaio su La7, il giornalista le tenta tutte pur di scagionare il leader del Movimento 5 Stelle. E così, quando Lilli Gruber cita le vacanze a Cortina dell'ex premier, Travaglio si scalda. "Sallusti - provoca la conduttrice - ti ha lanciato un guanto di sfida, ha detto che ci penserai te con una grande inchiesta a far luce sulla vicenda".

"L’inchiesta - replica stizzito - va fatta su politici e giornalisti che invece di occuparsi di cose serie si occupano di un leader politico che, come gli altri parlamentari, guadagna 15.000 euro al mese e ha passato due tre giorni in un bell’albergo. Se uno paga la tasse e usa i soldi del suo lavoro, perché no?". Ecco allora il riferimento a Silvio Berlusconi e Matteo Renzi: "Preferisco fare le inchieste su chi fa le vacanze con le mig**te da presidente del Consiglio e poi si fa ricattare oppure se le fa pagare da Bin Salman. Quelli sono profili pubblici però se Sallusti ha notizie su Conte con un cargo di migno**e o pagato da Salman per fare bisboccia, ce ne occupiamo".

Ma la Gruber tenta di stuzzicare ancora: "Sallusti, allora ti sei occupato del nulla". "No - tuona il direttore di Libero ricordando la lotta del leader 5 Stelle contro il ceto abbiente -, mi sono occupato di una contraddizione. Non ho nulla su chi va in vacanza a Cortina". "Ma quando Conte ha sbraitato contro i ricchi?! - controbatte Travaglio visibilmente nervoso -. In quale dibattito ha mai detto le scemenze che stai riportando?". Ed ecco che Sallusti ironizzando conclude: "Nemmeno io ero così convincente quando provavo a difendere Berlusconi nei gloriosi tempi andati. Appena si pronuncia Conte, Travaglio salta sulla sedia! Fai l’avvocato all’avvocato".