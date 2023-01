Sondaggio, Ghisleri fa godere la Meloni: "La differenza con Draghi"

11 gennaio 2023 a

a

a

Nonostante il caro carburanti che pesa visibilmente sui consensi, Giorgia Meloni non ha nulla da temere: Fratelli d'Italia è ancora primo partito. A confermarlo Alessandra Ghisleri, ospite de L'Aria Che Tira in onda su La7 martedì 10 gennaio. La sondaggista dà a FdI un "28/29 per cento", seguito dal Movimento 5 Stelle. La forza politica di Giuseppe Conte ufficializza il sorpasso sul Partito democratico. Vanno altrettanto bene Lega e Forza Italia, "che mantengono alto il loro voto". Questo fa pensare alla Ghisleri "che insieme vantano una coalizione molto forte". D'altronde - prosegue in collegamento con Myrta Merlino - "la Meloni ha una buona intesa con gli elettori e come lei, anche il suo governo".

Ghisleri? Pazzesca: com'era andata vestita ad Arcore. "E Berlusconi..."

La riprova? "Entrambi viaggiano intorno al 40 per cento". Una differenza però la vede in contrapposizione al suo predecessore. "Mario Draghi - spiega - aveva un vantaggio di venti punti rispetto al suo governo, perché era lui che trainava". Con la Meloni premier, invece, presidente del Consiglio ed esecutivo viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Eppure non mancano avvertimenti: la sondaggista mette in guardia la Meloni sul problema dei rincari dei prezzi di benzina e diesel.

"Come ho capito che la Meloni avrebbe stravinto". Ghisleri a valanga, e ora...

"Noi - ricorda - dobbiamo pensare che in Italia ci sono 40 milioni di sole auto. Arriviamo a 53 milioni con gli altri veicoli. Gli adulti sono 50 milioni circa, quindi il 100 per cento degli italiani è toccato dal tema dei carburanti". Da qui la conclusione, un monito alla leader di FdI: "Evidentemente il tema del caro benzina è stato sottovalutato per quanto riguarda la comunicazione. Il fatto delle speculazioni può essere un capro espiatorio importante, tuttavia chiunque ha una macchina sente e paga questo disagio".