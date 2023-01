Tiziana Ferrario umilia Pd e Zan: "Remake del Titanic"

12 gennaio 2023 a

Usa toni trionfalistici Alessandro Zan ma viene subito stroncato e riportato alla realtà da Tiziana Ferrario. Il tema è quello del voto online che ha spaccato i dem. "La decisione della direzione Pd sul voto online alle Primarie è un grande risultato", esulta il piddino Zan in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "merito della volontà di dare a tutti la possibilità di partecipare. Il voto sia ai gazebo che online testimonia un’apertura del Pd ai grandi cambiamenti del nostro tempo".

E la Ferrario, giornalista Rai, con un commento al suo post lo avverte: "Siete in una bolla auto referenziata surreale. Basta guardarvi l'ombelico! Sembrate il remake del Titanic e l'iceberg è proprio lì di fronte a voi".

Persino Stefano Bonaccini ed Enrico Letta se ne sono accorti. Il governatore della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd ha ammesso che così passeranno per "marziani" mentre il segretario uscente ha spiegato così lo psicodramma collettivo sulle regole e sul voto online, "come sbagliare un goal a porta vuota", perché nel momento in cui "il governo mostrava le sue crepe" sulla vicenda delle accise sui carburanti, i dem non ne approfittavano per affondare il colpo, preferendo parlare di loro stessi, scontrandosi sulle modalità di voto delle primarie, fra chi vuole renderle più larghe possibili, anche ricorrendo al voto da remoto, e chi difende il marchio di fabbrica del Partito Democratico, ovvero i gazebo e il voto in presenza".