Controcorrente, Bersani contro il governo: "Non ha uno sguardo onesto"

L'operato del governo Meloni è finito sotto la lente a Controcorrente, il programma di attualità condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Tra gli ospiti Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra alle regionali in Lombardia, dove si scontrerà con il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, e Letizia Moratti, appoggiata - tra gli altri - anche dal Terzo Polo di Carlo Calenda. Parlando dell'argomento più caldo del momento, ovvero il caro carburanti, Majorino ha espresso un po' di apprensione: "Aumenta la benzina e il governo non farà niente, questo mi preoccupa".

L'esecutivo guidato da Meloni, in realtà, qualcosa ha fatto per contrastare questo grave problema. Basti pensare al decreto sulla trasparenza dei prezzi, che entrerà in vigore domani. A dire la sua sul tema è stato anche Pier Luigi Bersani, intervistato da un'inviata del programma: "Il governo sta pagando il prezzo inevitabile di un'impostazione demagogica che ha avuto sia quando era all'opposizione sia quando era in campagna elettorale".

Secondo Bersani, l'esecutivo guidato dalla Meloni "non ha uno sguardo onesto e sincero sul momento che sta vivendo il Paese, questo prima o poi lo si paga". Su possibili divisioni all'interno della maggioranza, invece, ha detto: "Credo che ci saranno delle fibrillazioni, anche se ci sono pure elementi coesivi, vedrete nel periodo delle nomine...". Infine ha sottolineato che "bisogna preparare un'alternativa a questo governo".