Carlo Nordio sciolto nell'acido: l'orrore sul "Fatto Quotidiano"

Ormai da giorni, prosegue la violentissima campagna del Fatto Quotidiano e di Marco Travaglio contro Carlo Nordio. Il quotidiano delle procure, infatti, non può tollerare la stretta sulle intercettazioni e la riforma della Giustizia proposta dal Guardasigilli. Dunque è scattato il linciaggio: titoli agghiaccianti, accuse di ogni tipo, raccolte firme, articolesse al sapor di fango (ormai Travaglio scrive solo e soltanto di lui).

E sul quotidiano di oggi, domenica 22 gennaio, ovviamente l'operazione-manganello prosegue. Titolo di apertura contro Nordio, fondo di Travaglio contro Nordio, insomma il solito quotidiano-fotocopia degli ultimi giorni. E per non farsi mancare nulla, ecco anche la vignetta di Mannelli contro il ministro della Giustizia. Una vignetta agghiacciante.

Nella rappresentazione si vede Carlo Nordio liquefarsi. O meglio, come suggerito dal vignettista, sciogliersi nell'acido. Fin troppo chiaro il riferimento a Matteo Messina Denaro e ai suoi orrori. Dunque, sopra l'immagine, ecco la scritta: "Per dimostrare che la mafia non è poi questo granché e che la batteva quando voleva, riuscì a sciogliersi nell'acido che aveva in corpo". Semplicemente agghiacciante.

