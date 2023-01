Harry e Fazio, "vecchio comunista": in onda, questa roba

23 gennaio 2023 a

Gliel'aveva promesso e ieri sera Fiorello ha portato la sua super intervista esclusiva a Fabio Fazio. Nella prima puntata del 2023 di Che tempo che fa Fiorello ha indossato i panni di un triste giornalista, in pieno stile britannico, e ha intervistato niente di meno che il principe Harry che ha spiegato il perché ha scelto proprio Viva Rai 2 per questa chiacchierata esplosiva, preferendo lui a Fabio Fazio. Nella finta intervista, montata e doppiata ad arte, il principe Harry dice: "Mio fratello William, detto il cretino reale, mi aveva consigliato di andare da un certo Fabio Fazio, un sedicente meteorologo italiano. Mi sono informato su chi fosse questo Fazio e ho scoperto essere un vecchio comunista terribile. Pensate che il suo slogan preferito è Good save the PD. Io preferivo un qualunquista qualunque e così ho scelto lei", ha precisato Harry.

Harry però ha puntualizzato che avrebbe voluto essere protagonista dei Soliti ignoti ma nessuno della sua famiglia avrebbe voluto partecipare. “Nessuno poteva fare il parente misterioso” ha detto Harry a Fiorello. Poi ha continuato: “Io comunque non vedo l’ora di essere in via Asiago, voglio raccontarvi di quella volta in cui mio fratello William ha fatto le puzzette a palazzo mentre correva nudo dietro a Camilla, credevo facessero la caccia alla volpe”. E poi l'appello: “Comprate il mio libro Spare è più bello di quello di Bruno Vespa”.