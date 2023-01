Viva Rai 2, Marco Masini cacciato in diretta: "Te ne devi andare"

20 gennaio 2023 a

Clamoroso siparietto a Viva Rai 2, la trasmissione mattutina condotta da Fiorello. Protagonista della gag Marco Masini. Il cantante era seduto al piano in mezzo alla strada intento a interpretare uno dei suoi brani più famosi, "T’Innamorerai". Un’esecuzione impeccabile, che però è stata disturbata da un’auto che ha fatto irruzione sulla scena all'improvviso. L’uomo alla guida ha cominciato a suonare ripetutamente il clacson, costringendo il cantautore a spostarsi, senza però interrompere la performance.

In molti, all'inizio, hanno pensato si trattasse di una gag, uno scherzo. Riuscito alla grande. Qualche dubbio, però, è venuto quando Fiorello ha manifestato sincero stupore: “Io vado via, non è possibile. No ragazzi, questa puntata passerà alla storia, nel bene e nel male!”, ha detto tra le risate generali. Le parole del conduttore hanno spiazzato il pubblico. “Che sia successo per davvero?”, hanno cominciato a domandarsi i più.

Il dubbio non è stato risolto nemmeno alla fine del programma. Più tardi, a distanza di qualche ora, ci ha pensato il profilo social della trasmissione a cancellare il mistero, pubblicando il backstage del siparietto. A quel punto tutto è stato svelato: l’ordine di suonare il clacson, l’indicazione ai tecnici su quando e come entrare in scena. E così via.