Parenzo, veleno su Meloni e Nordio: "Quell'arresto ha cambiato le cose"

David Parenzo è stato uno degli ospiti nello studio di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Il giornalista ha espresso una sua opinione sull’arresto di Matteo Messina Denaro, collegandolo all’attualità politica e quindi alle polemiche sul ministro Carlo Nordio. “Tra l’applauso di tutto il Parlamento a Nordio e quello che è successo dopo - ha dichiarato Parenzo - c’è l’arresto di Messina Denaro”.

“È un fatto che in qualche modo ha cambiato qualcosa anche in Giorgia Meloni - ha proseguito il giornalista - lei viene da un partito in cui il tema della legalità, il tema di Borsellino che è un’icona storica… all’epoca di Mani Pulite il Movimento sociale italiano era agguerritissimo contro la corruzione. A un certo punto la Meloni si accorge di una cosa e dice: se re-inneschiamo lo scontro tra la politica e la magistratura non ne usciamo più, bisogna chiudere la questione. Per questo ha tolto il ministero a Forza Italia: si è ritrovata con Nordio che è un super tecnico e continuerà a esserlo”.

Nel frattempo la premier e il ministro si sono incontrati a Palazzo Chigi per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia: “Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo governo - ha dichiarato la Meloni - e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile”.