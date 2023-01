Controcorrente, Annalisa Chirico: "I due meriti della Meloni"

28 gennaio 2023 a

"Io credo che il governo Meloni abbia due meriti": Annalisa Chirico, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha detto la sua sull'esecutivo e sui risultati raggiunti finora. Parlando del tema immigrazione, in particolare, la giornalista ha detto che il primo merito sta nell'aver "posto il tema del confine sud dell'Italia". Mentre il secondo ha a che fare con la visita che la Meloni ha fatto oggi in Libia "dove sono stati siglati accordi importanti".

Secondo la Chirico, il problema migranti non si affronta colpendo le Ong, ma andando alla radice: "Il tema è fermare le partenze, Meloni ha detto: 'noi vogliamo aiutare a rafforzare la guardia costiera libica, un'azione non predatoria, dovremmo investire nel Nord Africa così da impedire che la gente parta, portare sviluppo e crescita in Africa è l'unico modo".

Intanto è arrivata al porto de La Spezia la nave Geo Barents di Msf con a bordo più di 200 migranti, di cui parecchi minori, dopo un salvataggio al largo della Libia. Il prefetto della città ha fatto sapere che dopo lo sbarco partiranno gli accertamenti per verificare che non siano state violate le norme del decreto Piantedosi. In quel caso, la Ong rischierebbe una sanzione e il fermo amministrativo dell'imbarcazione.