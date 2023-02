Fedez fatto a pezzi da Mauro Corona: "Prima di parlare..."

01 febbraio 2023 a

Mauro Corona spazientito. Lo scrittore e alpinista, ospite nella puntata di martedì 31 gennaio di Cartabianca, non le manda a dire a Fedez. Il rapper è stato al centro di un'accesa polemica. Il marito di Chiara Ferragni ha riso della scomparsa di Emanuela Orlandi, lasciandosi andare a qualche battuta che ha fatto storcere il naso a parecchi. Tra questi, appunto, Corona.

Così, in onda su Rai 3, lo scultore sbotta: "Non si scherza su certe cose, a volte penso che, prima di parlare, si dovrebbe rileggere 'L’arte di tacere' dell’Abate Dinouart". Insomma, una chiara frecciata. Fedez, durante il suo podcast, è scivolato in quello che lui stesso ha definito "black humor". Di fronte a Gianluigi Nuzzi, lui e l'amico Luis Sal hanno trattato il caso Orlandi. Ma l'esordio è stato dei peggiori.

Alla domanda di Sal: "Che cos'è successo?", il rapper ha replicato: "Beh, innanzi tutto possiamo dire che non l’hanno mai trovata!". Una frase pronunciata ridendo a crepapelle. Quanto è bastato a sollevare la bufera. Corona torna sull'argomento proprio quando Bianca Berlinguer cita il festival di Sanremo. "Guardo il Festival di Sanremo per curiosità, per vedere se c’è qualche artista di talento, soprattutto per vedere come si pone. Mi piacciono i cantanti fuori dagli schemi. Ma se io facessi un contro festival a Erto, lei, Bianca, verrebbe qui a cantare?, chiede ironizzando con la giornalista.