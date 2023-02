Massimo Cacciari sbrocca in radio: "Destra becera. E Donzelli..."

01 febbraio 2023 a

"Donzelli è un poverino, lasciamolo perdere". Liquida così la polemica che ha visto il deputato di Fratelli d'Italia protagonista. Massimo Cacciari, infatti, preferisce soffermarsi sul tema del dibattito: il 41-Bis. Non senza prima definire questa "una reazione inconsulta tipica di una certa destra becera, che, quando ci sono disordini di qualche tipo, fa il 'dagli all’anarchico!". E così, citando il caso Valpreda, l'ex sindaco di Venezia nota una differenza: "È questione di civiltà giuridica. Devono togliere il 41 bis a Cospito, perché non può essere applicato al suo caso. Questo è il punto. Nessuno dice che non va punito per i reati che ha commesso, ma siamo a una palese ingiustizia nell’applicazione di una norma".

La sua posizione è chiara. Cacciari ai microfoni de L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus non mette in discussione il carcere duro, quanto più la scelta di darlo all'anarchico Alfredo Caspito. "Come ogni persona dotata di un cervello e della capacità di intendere e di volere, mi chiedo, però, se ci troviamo di fronte a criminali di quel genere. Cospito ha commesso gravi reati e quindi va punito, ma non ha fatto certamente nessuna vittima. Gli è stato dato il 41 bis per aver attentato alla sicurezza dello Stato, in base a una bomba carta a una stazione dei Carabinieri che non ha fatto né morti, né feriti. Questo è stato ritenuto attentato alla sicurezza dello Stato". Eppure Cacciari dimentica che l'uomo è in carcere da dieci anni per aver gambizzato l'ex ad dell'Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi.

"Costui allora chi è? – chiede ancora – Uno che può organizzare le brigate anarchiche internazionali in giro per il mondo? Ma scherziamo? Guardiamo la sua biografia e quello che può fare questa persona. Che rapporti ha questa persona con terroristi di una volta o con stragisti mafiosi degli anni 90? Vogliamo paragonare Cospito a chi ha fatto saltare per aria Falcone? Ma abbiamo portato il cervello all’ammasso in questo paese?".