Non è l'Arena, Giletti massacra Baiardo: "Perché è venuto qua?"

06 febbraio 2023 a

a

a

"Lei è venuto qui perché doveva fare delle rivelazioni nuove, ma non ha detto nulla". Massimo Giletti rimprovera Salvatore Baiardo. Ospite della puntata di Non è l'Arena in onda domenica 5 febbraio su La7, l'ex tuttofare dei fratelli Graviano non ha aggiunto nulla di più di quanto già rivelato nelle settimane precedenti. "La miglior parola è quella che non si dice", si giustifica senza però convincere il conduttore e neppure Peter Gomez.

"Il ricatto di 50 bombaroli". Sallusti, la bordata che asfalta gli anarchici

"Stiamo parlando di un signore che mischia cose vere con cose false. L'operazione che sta facendo in tv è vergognosa e serve a mettere in dubbio quello fatto finora", interviene il direttore del fattoquotidiano.it con Baiardo che replica: "Lei è vergognoso, a partire da quando è venuto a pranzo da me. Fino al mese scorso mi ha dato del pentito, ora...". Ma Gomez non ci sta: "Io quando vado a pranzo con uno che lavora con Cosa Nostra dico quello che succede, il suo è un atteggiamento mafioso, che ha acquisito perché è parente dei Greco e ha frequentato questa gente. Lei non è un collaboratore di giustizia".

Tam-tam impazzito, altro scoop su Messina Denaro? Da Massimo Giletti...

"Ma se lei è stato tra i primi a darmi del pentito, si vergogni, non l'ho querelata per rispetto", interviene ancora Baiardo. A quel punto è il conduttore a prendere la parola e rimproverare nuovamente l'ex gelataio: "Non mi è piaciuto l'attacco a Gomez". "Gli attacchi a persone vicine a Cosa Nostra ne ho avute - prosegue il giornalista che sulla polemica tira dritto -. Per fare minacce non sempre serve parlare".