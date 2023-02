In Onda, Concita De Gregorio contro Berlusconi: "Non ci delude"

12 febbraio 2023 a

Silvio Berlusconi non ha fatto in tempo a parlare che Concita De Gregorio ha affilato gli artigli. A In Onda, durante la puntata di domenica 12 febbraio su La7, la conduttrice ha esordito ricordando le parole del leader di Forza Italia. Il Cavaliere, uscito dal seggio, ha detto: "Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili".

E ancora: "Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". Quanto basta a trasformare la conduttrice in una retroscenista: "Berlusconi non ci ha deluso. Questo retroillumina la polemica delle Primarie scorse".

Poi la De Gregorio si sofferma sul caso Sanremo, con una retromarcia della Rai sulla presenza del presidente ucraino arrivando a definirla "quasi una crisi diplomatica". Finito qui? Niente affatto. Per la giornalista "è chiaro cosa accade nella maggioranza con Salvini e Berlusconi" che la pensano diversamente dalla premier Giorgia Meloni. "Il presidente del Consiglio - conclude - ha detto di essere amareggiata per l'assenza di Zelensky al festival".