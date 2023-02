Maratona Mentana, la sparata di Padellaro: "Perché vince il centrodestra"

13 febbraio 2023 a

Centrosinistra non pervenuto alle urne. Ennesima batosta soprattutto per il Pd, che ha assistito al trionfo nettissimo del centrodestra sia in Lombardia che nel Lazio. Secondo gli ultimi exit poll Francesco Rocca nel Lazio è dato tra il 49 e il 53 per cento: lontanissimo Alessio D’Amato (30-34), che nemmeno con i voti della grillina Donatella Bianchi (12-16) sarebbe riuscito a superare il rivale di centrodestra.

Distacco che è molto simile anche in Lombardia, dove Attilio Fontana sarà riconfermato: da capire con che percentuale (è accreditato tra il 48 e il 52). Niente da fare per Pierfrancesco Majorino che, nonostante l’alleanza Pd-M5s, non è andato oltre il 32-36 per cento. Pesa il “terzo incomodo”, rappresentato da Letizia Moratti che con il terzo polo è data tra il 12 e il 16 per cento: anche in questo caso, pur sommando le percentuali di Majorino e Moratti, il centrosinistra non sarebbe arrivato a battere il centrodestra.

Nel corso della maratona di La7 condotta da Enrico Mentana è stato sottolineato anche il dato dell’affluenza, che è stata bassissima: 41,58% in Lombardia e 42,9% nel Lazio. Secondo Antonio Padellaro, il centrodestra ha vinto anche grazie all’astensione pesante, con gli elettori di centrosinistra che sarebbero così sfiduciati da non voler votare. Una chiave di lettura non del tutto campata per l’aria: la vittoria del centrodestra era già annunciata, dato che il centrosinistra si è presentato diviso e senza la necessaria “attrattiva” elettorale.