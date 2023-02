Calenda travolto da Specchia: "Non sono un cretino!"

14 febbraio 2023 a

"Ricordo che Calenda due mesi fa mi diede del pirla dicendo che non avevo capito niente, abbiamo visto...": Francesco Specchia, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, si è rivolto così al leader del Terzo Polo, anche lui collegato con la trasmissione, riferendosi al flop di Letizia Moratti alle regionali in Lombardia. "Avevo ragione io e se vuole le spiego anche perché ha sbagliato", ha continuato il giornalista di Libero. "Noi abbiamo voluto due assessori alla Sanità che avevano gestito bene il Covid, ci sembrava logico - ha risposto Calenda -. In un caso eravamo alleati col centrosinistra, nell'altro caso siamo andati da soli".

Per quanto riguarda la Lombardia, io pensavo che i cittadini di destra fossero insoddisfatti della gestione di Fontana. E questo invece è stato un giudizio errato. Tra l'altro Fontana ha accresciuto i suoi voti nei posti in cui il Covid ha colpito di più", ha spiegato Calenda. "Quindi Calenda può dire che ha sbagliato?", lo ha incalzato Specchia. E l'ex ministro ha replicato: "L'ho detto che ho sbagliato". "Mi fa molto piacere, perché allora vuol dire che non sono un cretino", ha chiosato il giornalista.

Specchia contro Calenda a L'Aria che tira

"Io nella mia vita quando qualcosa non va o non funziona tendo ad ammetterlo in maniera candida e a spiegare il perché dell'errore - ha detto il leader del Terzo Polo -. Nelle elezioni regionali per noi è molto difficile perché noi siamo al centro dello schieramento politico e il radicamento che abbiamo sul territorio, essendo noi molto giovani, è relativo".