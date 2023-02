DiMartedì, Sallusti smonta Schlein: "Perché non ti capiscono?"

15 febbraio 2023 a

Confronto acceso tra Elly Schlein e Alessandro Sallusti a DiMartedì su La7. "In questi mesi abbiamo visto un governo che colpisce i poveri e le donne”, ha attaccato subito la dem, candidata alla segreteria del Pd. A quel punto allora il direttore di Libero le ha chiesto: “Ma perché gli italiani non capiscono quello che dice lei?”. La Schlein però ha continuato: “La destra è divisa ma si mette insieme per le elezioni e vince. Ora dobbiamo costruire la sinistra”.

In un secondo momento è intervenuto il conduttore Giovanni Floris, che ha punzecchiato la dem dicendo: “Questa è una destra guidata da una donna…”. Ma la Schlein ha subito trovato un modo per sviare il discorso: “C’è una bella differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista”. “Ma che vuol dire leadership femminista?”, le ha chiesto allora il giornalista. La dem, però, non solo non ha risposto ma ha anche ribattuto: "Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per le donne”.

“Le auguro di essere la prima donna a guidare il Pd - ha preso la parola Sallusti -. Ma mi spiega perché un partito così aperto e attento non ha mai scelto una donna per la segreteria?”. “Fino a questo momento il Pd non è stato attento alle donne, per questo ho deciso di candidarmi”, questa la risposta della Schlein. A quel punto allora il direttore di Libero ha introdotto un altro tema nevralgico per il Pd: a Mirafiori, storica roccaforte operaia, alle primarie dem hanno votato solo in 26. E alla Schlein sono andati solo due voti: “Non è questa la priorità rispetto all’identità di genere?”.