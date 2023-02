L'aria che tira, Mannheimer umilia Letizia Moratti: "In particolare, lei"

16 febbraio 2023 a

"Effettivamente la campagna non c'è stata ma perché il risultato era già scontato e forse avevano poco da dire": Renato Mannheimer, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, ha commentato l'esito delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Elezioni che, oltre alla vittoria schiacciante del centrodestra in entrambe le regioni, hanno registrato un alto tasso di astensionismo. "Nei nostri sondaggi abbiamo trovato una percentuale rilevante di cittadini che non sapeva neanche che ci fosse il voto - ha spiegato Mannheimer - era una campagna fatta per addetti ai lavori."

Parlando delle ragioni che potrebbero esserci dietro le astensioni, il sondaggista ha spiegato che ci sono "la disaffezione verso la politica, la lontananza sentita dell'ente Regione, il fatto che abbiamo votato a settembre. Tutti fenomeni di cui la politica deve tenere conto". "Ma tu chi consideri il più sconfitto tra gli sconfitti?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui: "Il Terzo Polo e in particolare Letizia Moratti. Nei sondaggi la Moratti veniva data a una percentuale più alta poi... Quelli di destra l'hanno considerata una traditrice e non l'hanno votata".

Renato Mannheimer a L'Aria che tira

"Quindi la scommessa di Calenda che la Moratti trainasse alcuni moderati di centrodestra è completamente fallita?", lo ha incalzato ancora la Merlino. "Si, è fallita. Ma anche alcuni analisti avevano pensato che lei riuscisse a drenare dei voti sia da destra che da sinistra".