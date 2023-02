In Onda, Senaldi: "Chiamo mia moglie per cena?". E Concita De Gregorio sbrocca

19 febbraio 2023 a

Siamo a In Onda, lo studio rosso-spinto de La7 dove il sabato sera conducono le operazioni David Parenzo e Concita De Gregorio. E per rendere il rosso-spinto ancor più spinto ecco che ospite in studio c'è Elly Schlein, la candidata alle primarie del Pd.

In collegamento anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero, il quale discute con la Schlein su cosa sarà del suo eventuale Pd. E dopo averle ricordato come lei, a differenza di Stefano Bonaccini, non si sia esposta dicendo di voler far saltare la vecchia dirigenza, per rafforzare il concetto Senaldi aggiunge: "Io non ho bisogno di chiamare mia moglie per sapere se c'è la cena. È sicuro se c'è la cena. Se vado da un'altra parte chiamo per sapere se c'è la cena".

Apriti cielo. La femminista Concita alza subito il sopracciglio indignata, sullo sfondo si sente Parenzo dire, con una risata: "Puoi cucinare anche tu...". Ed ecco che la De Gregorio interviene e piazza il carico da novanta: "Questo aprirebbe una prateria di discussione in cui non voglio entrare, Senaldi. La cena ognuno se la prepara da sé. Le mogli che preparano la cena sono una cosa...", conclude indignata per una battuta per la quale non c'è proprio nulla di cui indignarsi.

